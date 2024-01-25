Балахнин: печально, что СКА Ростов уходит из ФНЛ и обрывает традиции великого клуба

Бывший футболист Сергей Балахнин прокомментировал решение владельца СКА Ростов-на-Дону Василия Вакуленко (известного исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«СКА Ростов-на-Дону хороший клуб с прекрасными многолетними традициями, в которых выросло много футболистов. Конечно, печально, что команда покидает профессиональный футбол и уходит в Медиалигу. Там проще, потому что в профессиональном футболе надо упорно работать, содержать команду. Должны работать профессионалы во всём. Печально, что они уходят и обрывают традиции великого клуба. На этом будет конец профессиональному клубу», — сказал Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.