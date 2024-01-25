Лукаку: в ближайшие два года саудовская лига станет лучшей в мире

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, выступающий на правах годичной аренды за «Рому», высказался о перспективах чемпионата Саудовской Аравии.

«Думаю, в ближайшие два года саудовская профессиональная лига станет одной из лучших лиг в мире, если не самой лучшей.

Все саудовские клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь сюда известных футболистов. Они значительно совершенствуются. Их первенство имеет все шансы стать лучшим соревнованием в мире», — приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Лукаку провёл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о готовности «Челси» продать Лукаку в «Рому» или «Аль-Хиляль» за € 43 млн.