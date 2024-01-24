«Челси» назначил цену за Лукаку, «Рома» хочет сохранить форварда

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах годичной аренды в «Роме», может остаться в римском клубе. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство «Ромы» довольно игрой бельгийского форварда и желает сохранить его в команде. При этом римлянам будет тяжело выплатить запрашиваемую сумму: «Челси» оценивает Лукаку в € 43 млн. «Рома» сможет позволить себе подобный трансфер только в случае выхода в Лигу чемпионов.

Отмечается, что на Лукаку продолжает претендовать «Аль-Хиляль». Представители саудовцев выйдут на бельгийца предстоящим летом и предложат ему двухлетний контракт с зарплатой в € 30 млн.

В текущем сезоне Лукаку провёл за «Рому» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.