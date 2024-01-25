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Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола
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В киевском Доме футбола состоялся конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ), в рамках которого произошло избрание нового президента организации. На эту должность назначен легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко.

Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали назначение Андрея Шевченко, который был единственным кандидатом на вакантный пост президента УАФ.

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» стал шестым президентом в истории УАФ. Предыдущий глава организации Андрей Павелко находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации.

Ранее в СМИ появлялась информация, что легендарный украинский футболист якобы отказывается от этой должности, хотя его кандидатура всецело поддерживается коллегами.

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