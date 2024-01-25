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Лэмпард — о Салахе и Де Брёйне в «Челси»: многие игроки не подошли той команде

Лэмпард — о Салахе и Де Брёйне в «Челси»: многие игроки не подошли той команде
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Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался об экс-игроках «синих», а ныне нападающем «Ливерпуля» и хавбеке «Манчестер Сити» Мохамеде Салахе и Кевине Де Брёйне.

«Когда речь заходит об игроках, которые сделали «Челси» успешным, всегда нужно помнить и о менталитете той команды и владельца клуба. Второе место для нас было катастрофой. Я это сам чувствовал, это чувствовали все. К нам приходили многие футболисты, тот же Кевин Де Брёйне, который затем ушёл, и Мохамед Салах. Многие игроки не подходили той команде», — приводит слова Лэмпарда журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Мохамед Салах присоединился к «Челси» в 2014 году, а в 2016-м покинул лондонский клуб. Кевин Де Брёйне числился в составе «синих» с 2012 по 2014 год. Салах с 2017 года выступает за «Ливерпуль», а Де Брёйне с 2015 года — за «Манчестер Сити».

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