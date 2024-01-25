Личка подвёл итоги товарищеского матча «Динамо» с «Аль-Вакрой»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался после товарищеской игры с катарской «Аль-Вакрой» (9:2).

«Сегодня у нас был последний рабочий день, все сыграли по 45 минут, и важно, что никто не травмировался. В первом тайме мы показали хороший уровень. После четырёх-пяти забитых мячей игра стала складываться по-другому. Во второй половине ребята больше хотели поиграть с мячом, совершали больше касаний. Важно, что ребята забили много голов. Сыграли ли сегодня лучше, чем со «Слованом»? Понятно, что уровень сегодняшнего соперника и «Слована» разный, так что эти встречи не очень корректно сравнивать. С другой стороны, и в таком матче нужно показывать свой уровень, играть в быстрый футбол и забивать как можно больше. Я рад, что нам это удалось, и важно, что все нападающие смогли отличиться», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, в состоявшейся сегодня товарищеской встрече бело-голубые одержали победу со счётом 9:2. В первом тайме в составе московской команды голами отметились нападающие Фёдор Смолов (дважды), Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, а также полузащитник Даниил Фомин. Во второй половине встречи бело-голубым удалось забить ещё дважды. Отличились вингер Денис Макаров и 19-летний форвард Александр Чупаёв. Для «Динамо» этот товарищеский матч стал вторым на зимних сборах. До этого московская команда разобралась со «Слованом» из Братиславы — 2:1. «Аль-Вакра», в свою очередь, сегодня провела свою первую игру в межсезонье.