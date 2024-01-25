«Милан» поздравил Шевченко с назначением на должность президента УАФ

Итальянский «Милан» поздравил своего бывшего игрока Андрея Шевченко с назначением на должность президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«Поздравляем и желаем удачи Андрею Шевченко, занявшему пост президента Украинской ассоциации футбола», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой «Милана» в социальных сетях.

Напомним, о назначении Шевченко стало известно сегодня, 25 января. Бывший нападающий «Милана» и «Челси» стал шестым президентом в истории УАФ. Предыдущий глава организации Андрей Павелко находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации. Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины. На счету экс-форварда киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» 48 мячей в 111 матчах.