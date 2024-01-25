Два ключевых футболиста «Челси» вернулись к тренировкам с общей группой

Форвард «Челси» Кристофер Нкунку и защитник Мало Гюсто вернулись к тренировкам с основной группой футболистов «аристократов». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, Нкунку не появлялся на поле с 31 декабря из-за повреждения бедра. Незадолго до этого французский игрок атаки восстанавливался от травмы бедра на протяжении пяти месяцев. Гюсто получил мышечное повреждение немного позже — 13 января, после домашней игры АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).

В нынешнем сезоне Нкунку провёл за «синих» лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Гюсто, в свою очередь, принял участие в 19 играх, оформив четыре ассиста.

На данный момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 31 очко за 21 тур. В следующем матче турнира лондонцы в родных стенах сразятся с «Вулверхэмптоном».