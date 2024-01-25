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Василенко: в чемпионате Грузии делают акцент на местных футболистах, парни очень одарённые

Василенко: в чемпионате Грузии делают акцент на местных футболистах, парни очень одарённые
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Российский тренер «Телави» Олег Василенко рассказал, что в чемпионате Грузии делают акцент на доморощенных футболистов.

«Все футболисты с командами — укомплектованы и сформированы. Мы акцентируем своё внимание на талантливых местных молодых футболистах, а также легионерах. К нам приехали два молодых голандца на просмотр. Ведём переговоры с игроком из Бельгии, Бразилии. У нас есть футболист, который выступает за сборную Сербии. Также есть игроки из молодёжной сборной Грузии. Очень одарённые парни.

Я успел подметить то, что люди — гостепреимные: подсказывают и помогают. Очень приветливые и доброжелательные. Естетсвенно, грузинское застолье, знаете, с открытой душой. Здесь везде вкусно. Отмечу, что тепло — у нас плюс 10, снега нет. Хорошие поля. Комфортные условия», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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