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Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал свой переход

Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал свой переход
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Чилийский нападающий Хорди Томпсон, недавно перешедший из «Коло-Коло» в «Оренбург» на правах аренды, прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Рад этому прекрасному испытанию!», — написал Томпсон в своих соцсетях, приложив фото с официального презентации в качестве нового игрока команды.

Напомним, сегодня, 25 января, Футбольный клуб «Оренбург» на своём официальном сайте объявил об аренде Хорди Томпсона у чилийского «Коло-Коло» до конца сезона-2023/2024. Отмечалось, что арендное соглашение предусматривает право выкупа.

19-летний чилиец в прошлом сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя ассистами. Его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 800 тыс.

Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

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