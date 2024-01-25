Экс-функционер «Локо» отреагировал на новость о сорвавшемся переходе Тикнизяна в «Зенит»

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о новости о том, что переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» сорвался.

«Деньги не всё решают в футболе. Если «Зенит» все же захочет Тикнизяна, значит стоит искать деньги. Тикнизяну можно прекрасно играть за «Локомотив». Допустим, Наир перейдет в «Зенит», но там серьезная конкуренция, еще и клуб заплатит за него большие деньги», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.