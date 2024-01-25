Итальянский «Наполи» ждёт ответа от «Удинезе» на своё официальное предложение по покупке аргентинского защитника Патрисио Переса. Неаполитанцы предложили € 17 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний футболист уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан до лета 2028 года.

Аргентинский футболист является воспитанником «Аргентинос Хуниорс». В 2018 году права на игрока приобрёл мадридский «Атлетико». В 2022 году «Удинезе» приобрёл Переса. За свою карьеру Патрисио также успел поиграть на правах аренды за португальский «Фамаликан» и испанскую «Гранаду». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.