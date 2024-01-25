«Финансы у Басты истощились». Радченко – о переходе СКА Ростов в Медиалигу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко высказался о решении владельца СКА Ростов Василия Вакуленко (известного музыкального исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Наверное, финансы у Басты истощились, хотя народу на него ходит очень много. Это логично, если команда убыточная, то нужно что-то делать, тем более Баста хозяин клуба. С точки зрения финансов – это правильное решение», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе Вылета и заняли второе место, уступив только «Севастополю».