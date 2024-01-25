Армянский журналист: Тикнизян вряд ли получит в Европе зарплату, запрошенную у «Зенита»

Армянский журналист Грач Хачатрян прокомментировал новость о том, что переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит» сорвался. Напомним, ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна из стана железнодорожников в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока.

«При всем уважении к Тикнизяну, не думаю, что какой-либо европейский клуб сейчас заплатит за его трансфер € 8-10 млн.

Он запросил у «Зенита» зарплату в € 2 млн за сезон, которую также будет сложно получить в Европе.

Однако лучше закончить этот сезон в «Локомотиве» и попробовать переехать за границу», — написал Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.