«Ливерпуль» заинтересован в подписании игрока «Реала Сосьедад» Кубо

«Ливерпуль» проявляет серьёзную заинтересованность в приобретении 22-летнего вингера «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, ещё до открытия зимнего трансферного английский клуб связывался с «Реалом Сосьедад» для того, чтобы узнать детали потенциального трансфера. Однако сам футболист отказался от предложения перейти в «Ливерпуль», поскольку до конца нынешнего сезона намерен остаться в испанской команде. Подчёркивается, что мерсисайдцы не утратили своего интереса к Кубо и попытаются приобрести его вновь грядущим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне Кубо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.