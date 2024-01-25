Экс-игрок «Зенита» Веденеев: Тикнизян средний защитник, раскрученный в своё время

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал новость о том, что переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в стан сине-бело-голубых сорвался.

«Я на 99% предполагал, что никакого трансфера Тикнизяна в «Зенит» не будет. Эта позиция у клуба закрыта — там Сантос играет. Линия обороны вся укреплена. Тикнизян не является топ-игроком, это средний защитник, раскрученный в своё время. В «Локомотиве» работали аферисты из Германии, которые провели этот трансфер из ЦСКА за несоответствующие деньги.

Эта эпопея продолжается и сейчас. Телевидение и пресса могут работать как в плюс, так и в минус. Кто-то явно заинтересован в том, чтобы раздуть эту боевую единицу. А на самом деле, если спросите любого специалиста, который в футболе разбирается, он не найдёт в Тикнизяне никаких сильных качеств», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.