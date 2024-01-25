Гендиректор «Пари НН»: запуск Суперлиги позволит нашим клубам играть с зарубежными

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о потенциальной реализации проекта Европейской Суперлиги.

«Я поддерживаю различные форматы, чтобы их было больше. Сейчас у России есть сложности в плане выступления в международных соревнованиях – так почему бы и нет?

Если всё будет так, как говорят руководители Суперлиги, то запуск этого турнира позволит российским клубам, минуя всякие политические истории, сыграть, наконец, с зарубежными командами», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.

Напомним, ранее представители компании A22, занимающейся созданием Суперлиги, заявили, что они не исключают возможность участия российских клубов в этом соревновании. Однако подчеркнули, что клубы, присоединившиеся к Суперлиге, должны будут сами договориться о критериях допуска к турниру.