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«Бавария» сделала первоначальное предложение по покупке игрока «Галатасарая» Боэ

«Бавария» сделала первоначальное предложение по покупке игрока «Галатасарая» Боэ
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Мюнхенская «Бавария» представила первоначальное устное предложение по защитнику турецкого «Галатасарая» Саше Боэ, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб предложил € 15 млн плюс бонусы, однако «Галатасарай» хочет выручить больше денег. Отмечается, что данное предложение не является официальным. Стороны продолжат переговоры в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет получить за игрока € 20-25 млн.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В этом сезоне Боэ принял участие в 31 матче своей команды и забил два гола.

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