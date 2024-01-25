«Бавария» сделала первоначальное предложение по покупке игрока «Галатасарая» Боэ

Мюнхенская «Бавария» представила первоначальное устное предложение по защитнику турецкого «Галатасарая» Саше Боэ, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб предложил € 15 млн плюс бонусы, однако «Галатасарай» хочет выручить больше денег. Отмечается, что данное предложение не является официальным. Стороны продолжат переговоры в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет получить за игрока € 20-25 млн.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В этом сезоне Боэ принял участие в 31 матче своей команды и забил два гола.