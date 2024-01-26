Симеоне прокомментировал выход «Атлетико» в полуфинал Кубка Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Севильей» (1:0).

«У нас всегда тяжелые матчи с «Севильей». Они очень организованно работают в обороне. У нас был пенальти, моменты в первом тайме, когда мы могли открыть счет, но этого не произошло. Во втором мы были в той же ситуации. Игроки, которе вышли на замену, придали свежесть атаке. Удача в том, что комбинация Корреа-Мемфис смогла закончиться победным голом. Это вызывает в нас энтузиазм и волнение. А теперь давайте отдохнем, потому что в воскресенье мы сыграем снова», — приводит слова Симеоне El Desmarque.

Напомним, победный гол в матче забил Мемфис Депай на 79-й минуте.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов