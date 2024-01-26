Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR

Команда Симеоне чуть не устроилась на дополнительное время с «Севильей». Но теперь победа в Кубке Испании всё ближе!

«Атлетико» и «Севилья» определили последнего полуфиналиста Кубка Испании.

Для «Севильи» Кубок Испании был последним шансом спасти сезон. Команда болтается возле зоны вылета в чемпионате и вылетела из еврокубков. Победа в Кубке позволила бы не только взять трофей, но и получить место в Лиге Европы. Правда, поездка в гости к «Атлетико» — серьёзное испытание для любого соперника. К примеру, неделю команда Диего Симеоне выкинула из турнира «Реал».

Первый тайм четвертьфинала с «Севильей» никак не назовёшь интересным. Достаточно сказать, что команды сообразили на двоих всего один удар в створ. А «Севилья» за 45 минут пробила один раз в сторону ворот. «Атлетико» больше владел мячом (61% против 39%) и чаще бил (четыре удара), но голевые моменты можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Главным эпизодом первой половины стал эпизод с пенальти. В середине первого тайма Науэль Молина упал в штрафной площади «Севильи» — арбитр указал на «точку». Московский финал Лиги чемпионов, поехавшая нога Джона Терри при исполнении пенальти — примерно такие флешбэки можно было словить после удара Антуана Гризманна. Француз запустил мяч выше створа, но перед этим у него поехала нога. До чего же обидно!

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Сразу после перерыва Гризманн исполнил сложный акробатический трюк. Он пробил в прыжке через себя, однако мяч перелетел не только через вратаря, но и через перекладину. Попади Антуан в створ, это точно был бы претендент на гол месяца. Через несколько минут француз всё-таки отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд. А на 65-й минуте Симеоне и вовсе снял Гризманна с игры. Это явно был не день Антуана.

Но «Севилье» не могло везти бесконечно. Любопытно, что гол «Атлетико» создали два игрока, которые вышли на замену. Анхель Корреа одним движением ловко убрал Маркао и прострелил на линию вратарской, откуда Мемфис Депай в касание подрезал мяч в дальний угол. Кстати, Корреа вышел на поле как раз вместо Гризманна.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

До конца основного времени оставалось 11 минут, но слабо верилось, что «Севилья» отыграется. Впрочем, момент был. Да ещё какой! Серхио Рамос, как в былые времена, оказался на ударной позиции после углового, но запустил мяч выше ворот. А ведь в этот момент его никто не держал. Правда, «Атлетико» тоже мог забивать второй. Но вратарь отразил удар Самуэла Лино, а Депай немного не докрутил в дальний угол.

Футболисты «Атлетико» празднуют гол Фото: Angel Martinez/Getty Images

На шестой добавленной минуте арбитр Хесус Хиль Мансано указал на 11-метровую отметку после падения Эрика Ламелы. Пенальти в ворота «Атлетико»! Но многочисленные повторы показали, что Пабло Барриос сыграл чисто в мяч. Судья сбегал к монитору и поменял своё решение. Буквально через полминуты Мансано дал финальный свисток.

«Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, куда ранее пробились «Реал Сосьедад», «Мальорка» и «Атлетик». А «Севилья», похоже, упустила последнюю возможность пробиться в еврокубки.