«Ни один нападающий не хотел бы играть с такими партнёрами». Пол Паркер – о Хойлунде

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер раскритиковал партнёров по команде Расмуса Хойлунда.

«Честно говоря, это, должно быть, дерьмово – быть Расмусом Хойлундом и играть с такими партнёрами по команде. Нет нападающих, которые хотели бы играть рядом с Маркусом Рашфордом и Алехандро Гарначо.

Я видел, что Рой Кин сказал, что Хойлунд не проявляет достаточного желания забивать голы, но это, должно быть, тоже сложно, когда ты никогда не получаешь мяч. Тем не менее, я понимаю, к чему клонит Кин, потому что Хойлунд иногда не забегает в штрафную, что является его слабостью. Ему нужно улучшить этот аспект.

С другой стороны, все болельщики «Манчестер Юнайтед» его понимают. Зачем ему прилагать усилия, если он всё равно не получит мяч? Я говорил это раньше, но ему нужно быть более эгоистичным. Он должен требовать, чтобы ему каждый раз доставляли мяч», – приводит слова Паркера Tisbladet.

В текущем сезоне датский форвард во всех турнирах за клуб сыграл в 25 матчах, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

20-летний футболист перешёл в «МЮ» из «Аталанты» в августе 2023-го. Сумма трансфера составила € 73,9 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Хойлунда в € 65 млн.

Блогер забавно спародировал гол Гарначо: