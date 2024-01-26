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«Ростов» объявил о создании второй команды

«Ростов» объявил о создании второй команды
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«Ростов» объявил об официальном создании второй команды, которая примет участие в новом сезоне Второй лиги (дивизион Б).

Главным тренером «Ростова-2» стал Александр Аброскин, а домашним стадионом команды будет считаться «Олимп» имени Виктора Понедельника.

«Ростов-2» – это новая молодая команда в нашей большой семье, которая позволит нам сохранять перспективных игроков внутри клуба для дальнейшего развития в системе «Ростова».

Я буду внимательно следить за выступлениями команды, поддерживать тренерский штаб и ребят. Хочу пожелать команде удачи и хорошей игры в предстоящем сезоне!» — приводят слова президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца соцсети клуба.

Первый матч «Ростова-2» запланирован на 27 января с ивановским «Текстильщиком».

Ранее существование второй команды возобновил московский «Спартак».

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