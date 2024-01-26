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Шавло рассказал о травле Кавенаги в «Спартаке» и зависти игроков из-за зарплат

Шавло рассказал о травле Кавенаги в «Спартаке» и зависти игроков из-за зарплат
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал о травле экс-нападающего Фернандо Кавенаги.

«У нас была максимальная планка для трансферов. Знали, сколько можем потратить. Иногда Федун шёл навстречу, если цена зашкаливала, и брал игрока, который был нужен. Около 10 млн могли купить кого-то. Самая дорогая покупка — Кавенаги. Но его брали ещё до меня. Очень много споров тогда было по поводу этого трансфера. Началась травля.

У Титова и Калиниченко, игроков похожего формата, были хорошие зарплаты, Кавенаги дали ещё больше. Человек становился лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира! Цена и зарплата у него были другие, но это насторожило игроков, которые в «Спартаке» давно. У них возник вопрос: «Почему у него такая зарплата, а у нас — нет». Это за границей особо не знают, какая у кого зарплата, а у нас всё начинают выдумывать, приписывать заоблачные суммы. Но зависть идёт, и это повлияло на ситуацию в команде. Вроде трансфер был нормальным, но не играл стабильно. Мы его продали потом за нормальные деньги во Францию, где он заиграл», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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