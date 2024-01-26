Томпсон: спасибо тем, кто был рядом в трудную минуту. Теперь сосредоточимся на «Оренбурге»

Чилийский нападающий Хорди Томпсон, перешедший из «Коло-Коло» в «Оренбург» на правах аренды, поблагодарил людей, которые поддерживали его во время обвинений в насилии. Он предложил сконцентрироваться на новой главе своей жизни.

«Очень благодарен всем людям, которые были рядом в трудную минуту. Особенно семье, друзьям и богу.

Теперь сосредоточьтесь на том, что будет в «Оренбурге»!» — написал Томпсон в своих соцсетях.

Напомним, Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.