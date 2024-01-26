Игрок «Реала» Милитао поделился эмоциями от продления контракта с клубом

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао, проходящий в данный момент реабилитацию от травмы, поделился эмоциями от продления контракта с мадридцами. Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

«Я очень рад этому продлению и горжусь тем, что остаюсь в лучшем клубе мира. Это, без сомнения, один из самых счастливых дней в моей жизни.

Быть здесь — это великое и прекрасное событие. Быть рядом с президентом и в окружении 14 трофеев Лиги чемпионов. Это предмет моей гордости, и я чувствую мотивацию продолжать творить здесь историю. Для меня «Реал» — это большая честь. Это мой дом. Мне очень хорошо здесь с моими товарищами по команде. Это клуб, который стал для меня особенным с тех пор, как я впервые приехал сюда», — приводит слова Милитао официальный сайт клуба.

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Бразильский защитник перешёл в «Королевский клуб» в 2019 году из «Порту». За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.