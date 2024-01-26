Тарасов: по условиям Тикнизян выиграл бы в «Зените», но конкуренция была бы выше

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на сорвавшийся переход Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Тут надо знать, какая была ситуация внутри переговоров. Хотел ли клуб отдать Наира или продать, хотел ли он сам перейти в «Зенит». Было ли это просто предложение от «Зенита», а «Локомотив» не захотел его отдавать или, наоборот, хотел заработать на нём деньги. Нюансов много.

Но Наир проводит этот сезон хорошо. Показал свой уровень и сразу появилась заинтересованность. Думаю, он бы по условиям точно выиграл, но конкуренция в «Зените» была бы выше, чем в «Локомотиве». Я желаю ему только удачи! Я знаком с ним, парень он хороший. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Если трансфер не состоялся, значит, он должен готовиться с «Локомотивом» и помогать команде добиваться поставленных целей», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.