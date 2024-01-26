Тренер 2DROTS Кузнецов: наверное, на 50 тысяч рублей в месяц не прожил бы, это тяжело

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов признался, что ему было бы трудно прожить на 50 тысяч рублей в Москве.

«Мог бы, но тяжело. Коммунальные услуги дорогие, я в доме живу. Продукты питания, машина, бензин, ремонт, одежда, развлечения. Очень тяжело, прямо вплотную на 50 тысяч. Наверное, нет», — приводит слова Кузнецова издание «РБ Спорт».

Кузнецову 58 лет, с 2021 года он работает главным тренером медийной команды 2DROTS. Во время карьеры футболиста Дмитрий выступал за московский ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну», тульский «Арсенал» и «Сокол». Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2003 году. В 2005 он возглавил челябинский «Спартак», а с 2014 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в «Рубине».