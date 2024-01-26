Агент Стоцкого: история с возможным переходом Дмитрия в «Балтику» пока актуальна

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Стоцкого, рассказал о возможном переходе своего клиента в калининградскую «Балтику».

«Пока нет понимания по будущему Стоцкого. Определённый интерес к Дмитрию есть. История с возможным переходом в «Балтику» пока актуальна», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

34-летний футболист выступает за «Пари НН» с января 2022 года. В нынешнем сезоне Дмитрий принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее соглашение Стоцкого с клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.