Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Стоцкого: история с возможным переходом Дмитрия в «Балтику» пока актуальна

Агент Стоцкого: история с возможным переходом Дмитрия в «Балтику» пока актуальна
Комментарии

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Стоцкого, рассказал о возможном переходе своего клиента в калининградскую «Балтику».

«Пока нет понимания по будущему Стоцкого. Определённый интерес к Дмитрию есть. История с возможным переходом в «Балтику» пока актуальна», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

34-летний футболист выступает за «Пари НН» с января 2022 года. В нынешнем сезоне Дмитрий принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее соглашение Стоцкого с клубом рассчитано до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

Материалы по теме
Гендир «Пари НН» высказался о возможном введении интервью для судей РПЛ после матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android