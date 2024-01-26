Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

Немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.

«Я понимаю, что для многих это шок в тот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить — или, по крайней мере, попытаться объяснить.

Я люблю абсолютно всё в этом клубе, я люблю всё в городе, я люблю всё в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал. Я люблю всё. Но то, что я всё равно принимаю это решение, говорит о том, что я убеждён, что это именно то решение, которое я должен принять.

У меня нет энергии. Сейчас у меня нет проблем, но очевидно, что я знал: рано или поздно мне придётся об этом объявить. Я знаю, что не могу выполнять эту работу снова и снова.

После всех тех лет, которые мы провели вместе, после всего, через что мы прошли вместе, я должен сказать вам правду. И это правда», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.