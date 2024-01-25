Клопп: большое количество травм даёт «Ливерпулю» немалое количество возможностей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что большое количество травм у мерсисайдцев является для них критичной проблемой.

«Кризис травматизма, можете называете его как угодно, даёт нам возможности. Мы столкнулись с большим количеством травм, и это никогда не бывает хорошо. Но в результате появился Джарелл Куанса, который принимал участие в играх. Конор Брэдли провёл бы ещё больше игр, если бы сам не травмировался.

Также можно сказать и о Бобби Кларке. Очень приятно привлекать его к матчам за основную команду, если он готов. Он может внести свой вклад и произвести отличное впечатление», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, на текущий момент у «Ливерпуля» травмированы шесть футболистов.

В нынешнем сезоне Куанса принял участие в 17 матчах во всех турнирах (один гол и три ассиста). Брэдли сыграл в семи матчах во всех соревнованиях, в которых отметился одной результативной передачей. Кларк принял участие в десяти матчах во всех турнирах (три гола и четыре ассиста).