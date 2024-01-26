Стало известно, при каких условиях «Зенит» готов отпустить Кассьерру в «Севилью»

Санкт-петербургский «Зенит может отпустить колумбийского форварда Матео Кассьерру в «Севилью» аренду с возможностью выкупа, так как в контракте игрока есть пункт, согласно которому, в случае интереса со стороны европейской команды российский клуб обязан это сделать. Об этом сообщает журналист Фернандо Серрано в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Зенит» хочет выручить за нападающего € 9 млн.

Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Шабаба».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.