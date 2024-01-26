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Ловчев рассказал, какой должна быть трансферная политика клуба с хорошим финансированием

Ловчев рассказал, какой должна быть трансферная политика клуба с хорошим финансированием
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Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев высказался на тему того, какой должна быть трансферная политика клуба с хорошим финансированием в контексте потенциального трансфера 21-летнего Манфреда Угальде из «Твенте» в московский «Спартак». По его мнению, клуб с хорошим финансированием должен брать игроков не для дальнейшей перепродажи, а для борьбы за трофеи

«То, что Угальде молодой, — в плюс. Это значит, если не получится, красно-белые смогут продать и вернуть какие-то деньги. Мне не нравится история, когда говорится, что вырастим и продадим. Когда у клуба нормальное финансирование, игроков берут не на рост, а для того, чтобы они пользу приносили, помогали выиграть трофеи. То есть берут ради спортивных достижений», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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