Хави — о своём будущем в «Барселоне»: слухи о моей отставке ходят с лета, но я ещё здесь

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что его могут уволить с должности рулевого каталонской команды.

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«Руководство советует мне не думать об уходе. Они довольны проектом, и президент им гордится. Мы уже обсуждаем с Деку вопросы следующего сезона. Слухи о моей отставке ходят с августа… Но я всё ещё здесь», – приводит слова Хави в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в январе каталонская «Барселона» проиграла в финале Суперкубка Испании мадридскому «Реалу», а также вылетела из Кубка страны. После этого главный тренер каталонской команды Хави заявил, что специалист покинет стан сине-гранатовых, если он не выиграет ни одного трофея с клубом в текущем сезоне.

Напомним, действующее соглашение Хави с «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством сине-гранатовые стали победителями Суперкубка Испании и Примеры.