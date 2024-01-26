Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа объяснил свой уход из «Сочи»

Нобоа объяснил свой уход из «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своём решении покинуть стан южан. Эквадорский футболист признался, что он начал скучать по родине. При этом Нобоа заявил, что решение об отъезде из Российской Премьер-Лиги далось ему тяжело.

«Очень тяжело далось это решение. Я бы, может, и остался там, но я смотрел на лучший вариант. Давно чувствовал, что мне хочется обратно домой. Буду играть тут, сколько смогу, и закончу карьеру здесь», — приводит слова Нобоа «Спорт-экспресс».

24 января стало известно, что Кристиан Нобоа покинул «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба южан. Отметим, что за сочинскую команду эквадорский полузащитник играл с 2019 года. Также в Российской Премьер-Лиге Нобоа известен по выступлениям за следующие клубы: казанский «Рубин», петербургский «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».

Напомним, Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Эмелеке», где он начал свою профессиональную карьеру футболиста.

Материалы по теме
Фото
«Эмелек» представил Нобоа в качестве игрока клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android