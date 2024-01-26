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«Точно не тренером». Жиру рассказал, кем хочет работать после завершения карьеры игрока

«Точно не тренером». Жиру рассказал, кем хочет работать после завершения карьеры игрока
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37-летний нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, в какой роли он хотел бы остаться в футболе после завершения профессиональной карьеры игрока.

«Я хотел бы стать спортивным директором: курировать первую команду, молодёжный сектор и трансферы для того, чтобы видеть полную картину. Конечно, я не буду работать тренером, слишком высокий уровень стресса», — приводит слова Жиру La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Жиру принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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