Игрок «Милана» Жиру: Ибрагимович хочет, чтобы я проявлял больше лидерских качеств

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о влиянии на команду экс-игрока «россонери» Златана Ибрагимовича, работающего в должности операционного партнёра и старшего советника владельцев команды.

«Ибра — это связь между владельцами и командой. Он здесь для того, чтобы помочь нам, особенно в отношении менталитета и мотивации. Златан говорит нам: «Если вы выиграете, то я тоже выиграю».

Он всегда подбадривает меня, разговаривает со мной до и во время матчей, в перерыве. Ибра хочет, чтобы я брал слово в раздевалке и помогал партнёрам по команде. Златан знает, что у нас молодая команда, нуждающаяся в опыте и футболистах, которые могли бы подать пример. Он хочет, чтобы я проявлял больше лидерских качеств», — приводит слова Жиру La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Жиру принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.