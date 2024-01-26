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Малафеев оценил работу «Зенита» в зимнее трансферное окно

Малафеев оценил работу «Зенита» в зимнее трансферное окно
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о последних трансферах сине-бело-голубых. Напомним, команду в зимнее трансферное окно пополнили три бразильца – Артур, Нино и Педро, а также российский полузащитник Ильзат Ахметов, который перешёл из «Краснодара».

«Всегда хорошо, когда приходят новые игроки — это конкуренция, вариативность для тренера, перспектива усиления и даже, при каких‑то обстоятельствах, финансовая прибыль. «Зениту» удается с определёнными игроками добиваться положительного баланса при продаже. Понятно, что из‑за отсутствия еврокубков сейчас это делать сложнее, но в целом направление выбрано, оно понятно.

Приглашение бразильцев не удивляет, есть концепция, которая приносит клубу результат, поэтому зачем от неё отказываться», — сказал Малафеев «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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