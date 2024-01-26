В агентстве защитника «Краснодара» Оласы заявили, что игрок не намерен покидать клуб

В агентстве Sport Business, представляющем интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказали, что 29-летний футболист доволен своим пребыванием в команде.

«Лукас здорово адаптировался в «Краснодаре», его устраивает. Он не думает о том, чтобы покинуть клуб. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы во второй части сезона помочь клубу выиграть титул», — приводит слова агентства «РБ Спорт».

Напомним, Оласа перешёл в «Краснодар» минувшим летом из испанского «Вальядолида». В нынешнем сезоне защитник «Краснодара» принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

После 18 туров РПЛ краснодарский клуб набрал 38 очков и занимает первое место.