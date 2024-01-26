Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Милана» Жиру рассказал о личных и командных целях на остаток нынешнего сезона

Игрок «Милана» Жиру рассказал о личных и командных целях на остаток нынешнего сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями как от собственных выступлений, так и от командных в оставшейся части сезона-2023/2024.

«Является ли для меня целью забить 20 голов в Серии А? Если по итогу я смогу это сделать, то да. Я не ставлю себе никаких барьеров в плане забивания голов. Мне также хотелось бы достичь двузначных показателей по результативным передачам.

Чемпионство в Италии? Мы можем попытаться сократить отставание от «Ювентуса» и «Интера». В апреле мы сыграем с двумя этими командами. В этих матчах нужно будет показать свой максимум. На текущий момент трудно думать о чемпионстве.

Если говорить о Лиге Европы, то «Милан» — это одновременно аутсайдер и фаворит турнира, но мы хотим завоевать этот трофей», — приводит слова Жиру La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Жиру принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

После 21 тура Серии А «Милан» набрал 45 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Интера» на семь очков.

В 1/16 финала Лиги Европы «Милан» сыграет с французским «Ренном».

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Игрок «Милана» Жиру: Ибрагимович хочет, чтобы я проявлял больше лидерских качеств
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android