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«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Баварии» де Лигта

«ПСЖ» заинтересован в подписании защитника «Баварии» де Лигта
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«ПСЖ» проявляет заинтересованность в приобретении центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский клуб активизировал свой интерес к нидерландскому футболисту только в последние дни. Однако подчёркивается, что мюнхенский клуб не изъявляет желания расставаться с де Лигтом.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Баварии» принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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