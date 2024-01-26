«Зенит» интересуется голкипером сборной Мали

Санкт-петербургский «Зенит» входит в число клубов, которые заинтересованы в переходе голкипера сборной Мали Джиги Диарра. Об этом сообщил Аfricafoot.

По информации источника, кроме «Зенита», вратарём интересуются турецкая «Касымпаша» и украинский «Днепр-1».

28-летний Джиги Диарра провёл три матча в Кубке африканский наций, в которых пропустил всего один мяч, дважды сыграв «на ноль». Сборная Мали вышла в 1/8 финала, где сыграет с национальной командой Буркина-Фасо. Встреча состоится во вторник, 30 января. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Джиги Диарра выступает за клуб «Янг Африканс» из Танзании. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.