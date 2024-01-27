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Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Алавес» одержал третью победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Альмерию»

«Алавес» одержал третью победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Альмерию»
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Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. «Алавес» одержал победу со счётом 3:0.

На 10-й минуте отличился нападающий «Алавеса» Саму Омородион. Ему ассистировал Карлос Висенте. На 52-й минуте пенальти реализовал форвард гостей Луис Риоха. На 88-й минуте Саму Омородион оформил дубль.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Алавес» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 22 матчей. «Альмерия» находится на 20-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Жирона» (52).

Испания - Примера . 22-й тур
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 3
Алавес
Витория
0:1 Омородион – 10'     0:2 Риоха – 52'     0:3 Омородион – 88'    
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