«Алавес» одержал третью победу подряд в Ла Лиге, обыграв «Альмерию»

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Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. «Алавес» одержал победу со счётом 3:0.

На 10-й минуте отличился нападающий «Алавеса» Саму Омородион. Ему ассистировал Карлос Висенте. На 52-й минуте пенальти реализовал форвард гостей Луис Риоха. На 88-й минуте Саму Омородион оформил дубль.

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«Алавес» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 22 матчей. «Альмерия» находится на 20-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Жирона» (52).