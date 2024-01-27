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«Альмерия» — вторая худшая команда в истории Ла Лиги по набранным очкам после 22 туров

«Альмерия» — вторая худшая команда в истории Ла Лиги по набранным очкам после 22 туров
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На счету «Альмерии» всего шесть набранных очков после 22 туров – второй худший показатель в истории Ла Лиги. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, только хихонский «Спортинг» образца сезона 1997/98 выдал ещё более удручающий результат на данной дистанции – три очка. Примечательно также, что нынешняя «Альмерия» (шесть ничьих и 16 поражений) – вторая после всё того же «Спортинга»-1997/98 (три ничьи и 19 поражений) команда, ни разу не победившая в Ла Лиге после 22 туров.

Испания - Примера . 22-й тур
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 3
Алавес
Витория
0:1 Омородион – 10'     0:2 Риоха – 52'     0:3 Омородион – 88'    

Напомним, в пятницу коллектив Гаиски Гаритано уступил в родных стенах «Алавесу» (3:0). «Альмерия» с шестью очками после 22 туров располагается на последнем 20-м месте и отстаёт от спасительного 17-го на 10 очков. «Алавес» после выездной победы поднялся на 11 строчку Ла Лиги с 26 очками.

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