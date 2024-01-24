Экс-игрок «Рубина» высказался о спорных ситуациях в матчах Ла Лиги

Бывший игрок казанского «Рубина» и «Альмерии» Чико Флорес прокомментировал спорные ситуации с участием судей в матче чемпионата Испании между «Реалом» и «Альмерией» (3:2).

«К сожалению, это трудный день, и не только для болельщиков «Альмерии», но и для клуба, для всей команды. Я всегда говорю, что во всем нужно быть честным и законным. Я стараюсь сопереживать судьям, я это делал, когда был игроком, а теперь и как тренер, но сейчас у них есть такой инструмент, как VAR, который должен помогать решать спорные ситуации. Но ошибки в воскресные были вопиющими. В данном случае все они были в пользу «Реала». Это трудная ситуация, которую можно принять и принять. Когда кто-то совершает ошибку, нужно быть джентльменом, джентльменом и извиниться. Вот что они должны сделать.

Как игрок, я столкнулся с похожей ситуацией и на «Бернабеу». Мы сравняли счет — 2, и на последних минутах, перед добавленным временем, Диего Алвес назначил более чем сомнительный пенальти на Криштиану Роналду. Но, конечно, в прошлом у них не было такого инструмента, как VAR. Теперь, с его помощью, возникают ситуации, которые очевидны и ясны», – приводит слова Флореса El Desmarque.

Напомним, «Реал» обыграл «Альмерию» со счётом 3:2 в матче 21-го тура испанской Примеры. По ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения, по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора.

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