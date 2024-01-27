Лионель Скалони назвал своих любимых тренеров

Наставник национальной команды Аргентины Лионель Скалони рассказал, работа каких тренеров его восхищает.

«Мне нравятся многие тренеры, и в их числе, например, Хосеп Гвардиола, Роберто де Дзерби, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти, Диего Симеоне. Также, разумеется, я не могу не упомянуть Карло Анчелотти – он олицетворяет собой то, каким тренером я хочу быть», – приводит слова Скалони Marca.

Напомним, Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Специалист возглавил национальную команду Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу.

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Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину: