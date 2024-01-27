Серхи Роберто пропустит матч с «Вильярреалом» из-за повреждения

Защитник Серхи Роберто не примет участия в матче 22-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 31-летний футболист почувствовал дискомфорт в подколенных сухожилиях на предматчевой тренировке, о чём сообщил врачу и главному тренеру команды Хави.

Таким образом, 44-летний специалист не сможет рассчитывать уже на семь игроков из-за травм.

Встреча «Барселоны» и Вильярреала» состоится сегодня, 27 января, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в 20:30 мск.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл 14 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

После 21 тура «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (52 очка).