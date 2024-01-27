Радимов: игроки «Ливерпуля» постараются сделать всё, чтобы Клопп ушёл из клуба с трофеями

Бывший тренер санкт-петербургской команды «Зенит-2» Владислав Радимов отреагировал на новость о скором уходе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа из английского клуба.

«Помимо результатов, есть ещё отношение болельщиков. Его очень любят. Есть все шансы для того, чтобы выиграть ещё титул в этом году. Мне кажется, сейчас «Ливерпуль» прибавит. Игроки постараются сделать всё, чтобы Клопп ушёл из клуба с трофеями, и постараются проводить его очень красиво.

Игроки захотят отблагодарить тренера за все те годы, которые он с ними был. Видно, как он с ними радуется, обнимает, какая «химия» между командой и тренером», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года. За это время специалист выиграл с командой семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.