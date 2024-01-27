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«Аталанта» — «Удинезе»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 17:00

«Аталанта» — «Удинезе»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 17:00
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Сегодня, 27 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Удинезе». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Пиччинини. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 20 матчей Серии А «Аталанта» набрала 33 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после 21-го тура чемпионата Италии «Удинезе» заработал 18 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне Серии А команды уже встречались в 12-м туре. В той встрече «Аталанта» и «Удинезе» сыграли вничью со счётом 1:1.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге они сыграли вничью со счётом 2:2, во втором круге — со счётом 0:0.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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