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Кавазашвили: если Джикия уйдёт из «Спартака», это будет огромная потеря

Кавазашвили: если Джикия уйдёт из «Спартака», это будет огромная потеря
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о капитане красно-белых, защитнике Георгии Джикии.

«Если Джикия уйдёт, будет огромная потеря для «Спартака» в лице этого талантливейшего защитника. Это говорит о том, что его надо возвращать в состав», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака» в связи с потерей места в стартовом составе. Интерес к нему, по информации в прессе, проявляют несколько клубов Российской Премьер-Лиги.

В чемпионате страны Джикия принял участие в шести матчах. Он провёл на поле 436 минут. Отметим, что действующее соглашение Георгия с красно-белыми истекает в июне.

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