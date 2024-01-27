Кавазашвили: если Джикия уйдёт из «Спартака», это будет огромная потеря

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о капитане красно-белых, защитнике Георгии Джикии.

«Если Джикия уйдёт, будет огромная потеря для «Спартака» в лице этого талантливейшего защитника. Это говорит о том, что его надо возвращать в состав», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака» в связи с потерей места в стартовом составе. Интерес к нему, по информации в прессе, проявляют несколько клубов Российской Премьер-Лиги.

В чемпионате страны Джикия принял участие в шести матчах. Он провёл на поле 436 минут. Отметим, что действующее соглашение Георгия с красно-белыми истекает в июне.