Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу в контрольном матче со «Славией»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе в контрольном матче с болгарской «Славией» (3:1).

«Сказать, что доволен игрой, нельзя. Мы прекрасно понимали, что с той нагрузкой, которую получили ребята, им будет сложно держать свежую игру. Всё нормально.

Объём, который мы планировали выполнить, я имею в виду и аэробную, и скоростную работу, мы всё по датам выполнили, здесь вопросов нет. По ходу сборов мы видели, что у ребят появилась усталость, поэтому вчера мы убрали объём и оставили интенсивность тренировки», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В составе «Рубина» отличились Олег Иванов и Никола Чумич, ещё один мяч в собственные ворота отправил защитник «Славии» Велько Еленкович.